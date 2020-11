Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pékin somme les USA de cesser d'interdire les investissements en Chine Reuters • 13/11/2020 à 10:32









PEKIN, 13 novembre (Reuters) - La Chine a sommé les Etats-Unis de cesser d'interdire arbitrairement les investissements dans ses entreprises, a fait savoir vendredi le ministère des Affaires étrangères, au lendemain de l'annonce d'une décision de Donald Trump en ce sens. Le gouvernement chinois défendra les intérêts des entreprises nationales, a promis un porte-parole du ministère, parlant de "calomnies sournoises". Un décret présidentiel interdisant les investissements américains dans les entreprises considérées comme possédées ou contrôlées par l'armée chinoise a été publié jeudi. Donald Trump y dit être parvenu à la conclusion que la Chine "exploite de plus en plus des capitaux des Etats-Unis" pour financer et permettre le développement et la modernisation de son armée et de ses services de renseignement. (Yew Lun Tian, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

