Pékin s'apprêterait à interdire aux jeunes entreprises « red-chip » de s'introduire en bourse en dehors de la Chine continentale, selon certaines sources

L'autorité chinoise de surveillance des marchés financiers a fait savoir à certains cabinets d'avocats qu'elle n'approuverait pas les projets d'introduction en bourse hors de Chine continentale des sociétés « red-chip », ont indiqué des sources proches du dossier. Cette mesure renforce son contrôle sur les levées de fonds à l'étranger et pourrait nuire au marché des introductions en bourse à Hong Kong.

Les sociétés «red-chip» sont enregistrées à l'étranger, principalement dans des paradis fiscaux, mais contrôlent des actifs et des activités en Chine par le biais de participations ou d'accords contractuels.

Cette structure est privilégiée par les start-ups chinoises, en particulier les entreprises technologiques, désireuses de lever des capitaux dans des lieux tels que Hong Kong ou New York afin de profiter de réglementations plus souples et de réserves de fonds plus importantes provenant d'investisseurs étrangers.

La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) a indiqué ces derniers jours à des représentants de cabinets d'avocats que les sociétés « red-chip » créées après l'entrée en vigueur des nouvelles règles de cotation offshore en 2023 devront être redomiciliées en Chine avant de pouvoir s'introduire en bourse à l'étranger, ont précisé ces sources.

Ces sources ont souhaité rester anonymes, ces directives réglementaires étant confidentielles. Cette information est rapportée pour la première fois par Reuters.

La Chine et les États-Unis se livrent une concurrence acharnée pour prendre le dessus dans le domaine des technologies, en particulier dans l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs, ce qui a conduit les autorités chinoises à renforcer leur contrôle sur les technologies, les données et les capitaux sortant de ses frontières.

La CSRC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

La surveillance des sociétés « red-chip » s'est progressivement durcie.

Avant mars 2023, les entreprises chinoises recourant à des structures de holding à l'étranger pour lever des capitaux à l'international n'avaient pas besoin d'autorisation réglementaire. Cela a changé avec l'entrée en vigueur des nouvelles règles.

Puis, cette année, la CSRC a déclaré à Reuters en mars qu'elle examinait la « nécessité et la conformité » des structures « red-chip », en particulier celles créées après mars 2023.

Malgré cet avertissement, certaines entreprises «red chip» souhaitant entrer en bourse et leurs conseillers ont cherché à obtenir l'autorisation de s'introduire en bourse hors de Chine continentale sans démanteler leur structure existante ni rapatrier leur siège social en Chine, a indiqué l'une de ces sources.

La plupart de ces candidats n'ont pas réussi à convaincre l'autorité de régulation de la nécessité d'une structure « red chip », ce qui a conduit à ce durcissement de la position, a ajouté cette source.

LE MARCHÉ DES INTRODUCTIONS EN BOURSE DE HONG KONG POURRAIT EN SOUFFRIR

Une baisse du nombre d'introductions en bourse d'entreprises « red-chip » risque de nuire à Hong Kong, première destination des introductions en bourse pour les entreprises chinoises, qui a connu un essor de son activité au cours des 18 derniers mois, sans pour autant la paralyser.

Les fonds levés via des introductions en bourse à Hong Kong au cours des dix premiers mois de cette année ont bondi de 84 % par rapport à la même période l'année dernière, pour atteindre 404 milliards de HK$ (52 milliards de dollars), bien que la CSRC ait ralenti les autorisations d'introductions en bourse depuis septembre.

Outre le ralentissement des autorisations de cotation pour les entreprises spécialisées dans l'IA, les puces électroniques et les robots humanoïdes, suite à l'effervescence du marché dans ces secteurs, elle a, de manière plus générale, renforcé ses contrôles à mesure que les marchés s'affaiblissaient.

L'année dernière, un cinquième des 131 introductions en bourse à Hong Kong approuvées par la CSRC concernaient des holdings offshore, dont la majorité recourait à une structure « red chip », selon le cabinet d'avocats chinois Han Kun.

Depuis le début de l'année, la CSRC n'a approuvé l'introduction en bourse à Hong Kong que de 6 sociétés « red-chip », ce qui représente une forte baisse par rapport aux 50 approuvées l'année dernière, selon des données compilées par des cabinets d'avocats et Reuters.

Près de 600 demandes d'introduction en bourse étaient en attente à Hong Kong fin octobre, selon les données officielles.

La plupart d'entre elles sont des entreprises de Chine continentale, même s'il est difficile de déterminer combien sont des « red chips », étant donné que ce chiffre inclut des demandes déposées à titre confidentiel.

Il existe toutefois au moins quatre candidats actifs à une introduction en bourse à Hong Kong qui disposent d'une structure de holding offshore pour leurs activités en Chine continentale, selon une analyse de Reuters portant sur les documents déposés auprès de la Bourse de Hong Kong.

Toute entreprise de type « red chip » cherchant à s'introduire en bourse à Hong Kong ou à New York pourrait désormais devoir faire face à une longue attente avant d'entrer sur le marché, en raison du temps et des coûts liés à la constitution en société en Chine.

Mais certaines , comme la société chinoise d'intelligence artificielle StepFun , s'efforcent de rapatrier leur siège social en Chine afin d'ouvrir la voie à une introduction en bourse à l'étranger prévue, ont indiqué des sources. StepFun n'a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Interrogée au sujet de l'interdiction faite aux sociétés « red chip » de s'introduire en bourse en dehors de la Chine continentale, la Bourse de Hong Kong a déclaré qu'elle « accueillait favorablement les émetteurs présentant diverses structures de propriété, à condition qu'ils respectent toutes les exigences réglementaires applicables à Hong Kong et dans les autres juridictions concernées ».

(1 dollar = 7,8410 dollars de Hong Kong)

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