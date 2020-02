Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pékin révoque le directeur du Bureau des affaires de Hong Kong et de Macao Reuters • 13/02/2020 à 06:30









PEKIN, 13 février (Reuters) - Le gouvernement chinois a annoncé jeudi que Zhang Xiaoming allait être démis de ses fonctions de directeur du Bureau des affaires de Hong Kong et de Macao, devenant le plus haut représentant nommé par Pékin à être révoqué des suites du mouvement de contestation parfois violent à Hong Kong. Dans un communiqué, le ministère chinois des Ressources humaines a annoncé que Zhang Xiaoming serait remplacé par Xia Baolong, qui fut l'adjoint du président Xi Jinping lorsque celui-ci était le secrétaire du Parti communiste chinois (PCC) pour la province du Zhejiang entre 2003 et 2007. Cette annonce intervient cinq semaines après que Pékin a remplacé le responsable de son bureau de liaison à Hong Kong. (Tony Munroe; version française Jean Terzian)

