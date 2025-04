Pékin répond à Washington : la guerre commerciale fait trembler Wall Street

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en net repli alors que le rapport sur l'emploi US en mars est ressorti bien meilleur qu'annoncé. Déclenchée mercredi soir, l'offensive douanière de Donald Trump continuer de semer le chaos. Pékin a riposté à Washington en annonçant qu'elle allait imposer des droits de douane de 34% sur tous les produits américains à partir du 10 avril. Dans ce contexte, de nombreux secteurs sont sous pression à l'instar du milieu bancaire. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq se replient respectivement de 2,95% et de 3,16%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en forte baisse au lendemain de l'annonce de tarifs douaniers plus élevés qu'attendu, faisant craindre une récession à l'échelle mondiale. Chine et Union européenne ont promis des mesures de rétorsion. L'indice de volatilité de CBOE, considéré comme l'indicateur du niveau de peur à Wall Street, s'est établi au-dessus du seuil de 30 points pour la première fois depuis août dernier. Les trois principaux indices ont subi des pertes jamais connues depuis 2020. Le Dow Jones s'est replié de 3,98% à 40545 points et le Nasdaq de 5,97% à 16550 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le secteur non-agricole a créé 228 000 emplois au mois de mars, alors que 137 000 étaient attendus. Il y a eu 117 000 créations en février Le taux de chômage s'élève à 4,2%, contre 4,1% attendu après 4,1% en février. Les salaires ont augmenté de 3,8% en rythme annuel en mars, à comparer avec un consensus de 3,9% et une hausse de 4,0% en février.

Les valeurs à suivre

Banques

A l'instar de leurs homologues européennes, les banques américaines sont sous pression après les droits de douane décidés par Washington mercredi soir. Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Golman Sachs et Wells Fargo cèdent chacune entre 1,2 et 2% en avant-Bourse. En réponse aux tarifs (de 54%) exigés à son encontre, la Chine a riposté, annonçant qu'elle allait imposer des droits de douane de 34% sur tous les produits américains à partir du 10 avril.

Intel

Intel et TSMC ont conclu un accord préliminaire en vue de former une coentreprise afin d'opérer les usines du fabricant de puces américain, a rapporté The Information jeudi, citant deux sources proches du dossier. TSMC a accepté de prendre une participation de 20% au capital de cette nouvelle entité, le solde étant contrôlé par Intel et d'autres grands acteurs américains du secteur. Le montage a été suggéré par la Maison Blanche, qui est intervenue dans les discussions, selon The Information.