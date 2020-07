Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pékin nomme un "faucon" à la tête de l'agence de sécurité de Hong Kong Reuters • 03/07/2020 à 09:21









PEKIN, 3 juillet (Reuters) - Zheng Yanxiong, impliqué dans la répression de 2011 contre les manifestants anti-corruption du village de Wukan en Chine, a été nommé par Pékin au poste de directeur de la nouvelle agence de sécurité nationale à Hong Kong, rapporte vendredi l'agence de presse officielle Chine nouvelle. Agé de 57 ans, Zheng Yanxiong était encore récemment le secrétaire général du comité du Parti communiste dans la province du Guangdong, proche de Hong Kong. La création de la nouvelle agence de sécurité nationale à Hong Kong résulte de l'adoption mardi par le Parlement chinois d'une loi controversée destinée à lutter contre la subversion, le terrorisme, le séparatisme et la collusion avec des forces étrangères dans la région administrative spéciale. Zheng Yanxiong, qui n'a jamais occupé de fonctions en dehors de Guangdong, a été vice-ministre chargé de la propagande pour la province de 2013 à 2018. Il avait provoqué une controverse quelques années plus tôt, en 2011, lorsqu'il dirigeait le Parti communiste dans la ville de Shanwei, par son attitude envers l'expérience inédite du village de Wukan, dont les habitants avaient élu un comité pour représenter leurs droits face à l'Etat. Des images d'une réunion ayant fuité sur internet le montraient critiquant durement les villageois et qualifiant les médias étrangers de "pourris". (Yew Lun Tian; version française Claude Chendjou et Jean-Stéphane Brosse)

