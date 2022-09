Pékin multiplie les plans de relance avant le XXe congrès du PCC observe Montpensier Finance

(AOF) - Dans son zoom du 15 septembre, Montpensier Finance note que les agrégats de crédit élargis pour le mois d'août s'établissent en Chine à plus de 2 400 milliards de yuans, au-dessus des attentes et en très forte progression par rapport à juillet (760 milliards de yuans). Restent le Zéro-Covid et la pression politique sur le secteur privé. Rien ne devrait bouger d'ici au 16 octobre et à l'ouverture du XXe congrès du Parti communiste chinos (PCC).

Mais les jeux sont plus ouverts et la nécessité de redonner du souffle à l'activité pour éviter de trop fortes tensions sociales pourraient inciter le pouvoir à retrouver un peu du pragmatisme des " Trente Glorieuses chinoises ", de Deng Xiao Ping en 1978 à Hu Jintao en 2013.

Montpensier Finance souligne par ailleurs que son indicateur de Momentum de croissance économique chinois est descendu à 35 en 2020 avant de remonter à 70 en 2021. Actuellement, il oscille autour de 40.