Pékin hausse le ton après la proposition de Londres d'accueillir des résidents de Hong Kong

PEKIN, 2 juillet (Reuters) - La Chine a prévenu jeudi que la Grande-Bretagne devrait assumer toutes les conséquences de quelque initiative de sa part pour offrir aux habitants de Hong Kong la possibilité de s'installer au Royaume-Uni. La Chine se réserve le droit d'agir contre la Grande-Bretagne dans ces circonstances, a précisé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères à l'occasion de son point de presse quotidien, sans préciser le type de représailles que Pékin pourrait mettre en oeuvre. Le gouvernement britannique a jugé mercredi que la loi sur la sécurité entrée en vigueur à Hong Kong à l'initiative de la Chine constituait une violation manifeste de l'accord de rétrocession de 1984, dans la mesure où elle limite l'autonomie de l'ancienne colonie britannique ainsi que les droits et libertés de ses habitants. Il compte donc mettre en place des dispositions permettant d'accorder des titres de séjour aux habitants de Hong Kong disposant du statut britannique d'outre-mer (BNO ou British National Overseas), en leur ouvrant à moyen terme la possibilité de demander le statut de résident, puis la nationalité. (Huizhong Wu, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Philippe Lefief)

