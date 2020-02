Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pékin exemptera de surtaxes 65 produits US à partir du 28/02 Reuters • 21/02/2020 à 09:39









PEKIN, 21 février (Reuters) - La Chine a annoncé vendredi qu'elle commencerait à exempter de droits de douane supplémentaires 65 produits américains importés à compter du 28 février pour une durée d'un an, dans le cadre de l'accord commercial partiel signé avec les Etats-Unis. Ces exemptions portent notamment sur des composants aéronautiques et des équipements médicaux, a précisé le ministère chinois des Finances sur son site internet. Les Etats-Unis et la Chine ont formellement signé le 15 janvier une trêve après 18 mois de conflit commercial marqués par des relèvements de droits de douane réciproques. (Lusha Zhang, Roxanne Liu et Huizhong Wu; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.