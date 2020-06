Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pékin détaille son projet de loi sécuritaire pour Hong Kong Reuters • 20/06/2020 à 12:55









PEKIN/HONG KONG, 20 juin (Reuters) - Les autorités chinoises ont présenté samedi les détails d'un projet d'une nouvelle loi sécuritaire pour Hong Kong, ouvrant la voie à un changement en profondeur de l'autonomie de l'ancienne colonie britannique rétrocédée à la Chine en 1997. Selon l'agence de presse officielle Xinhua, ce projet prévoit la création d'un nouveau bureau de sécurité nationale pour Hong Kong, chargé de collecter des renseignements et de traiter les infractions portant atteinte à la sécurité nationale. Pékin affirme que la loi vise à lutter contre les activités séparatistes, les activités subversives, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères. Mais les opposants à ce projet de loi redoutent que cette loi sécuritaires n'écrase les libertés, considérées comme essentielles au statut de Hong Kong, important centre financier mondial. (Vincent Lee et Greg Torode, version française Matthieu Protard)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.