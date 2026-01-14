Pékin demande aux entreprises chinoises de cesser d'utiliser les logiciels de cybersécurité américains et israéliens, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités chinoises ont demandé aux entreprises nationales de cesser d'utiliser les logiciels de cybersécurité fabriqués par une douzaine d'entreprises américaines et israéliennes pour des raisons de sécurité nationale, ont déclaré deux personnes au fait de la question.

VMware, propriété de Broadcom AVGO.O , Palo Alto Networks

PANW.O et Fortinet FTNT.O font partie des entreprises américaines dont les logiciels de cybersécurité ont été interdits, tandis que Check Point Software Technologies CHKP.O fait partie des entreprises israéliennes, ont précisé.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer combien d'entreprises chinoises ont reçu l'avis, qui, selon les sources, a été émis ces derniers jours.

Les autorités chinoises ont déclaré craindre que le logiciel puisse collecter et transmettre des informations confidentielles à l'étranger, ont déclaré les sources, qui ont refusé d'être nommées en raison du caractère sensible de la situation.

L'autorité chinoise de régulation de l'internet, la Cyberspace Administration of China, et le ministère de l'industrie et des technologies de l'information n'avaient pas répondu aux demandes de commentaires au moment de la publication. Les quatre entreprises n'ont pas non plus répondu aux questions de Reuters.

Alors que les États-Unis et la Chine s'affrontent pour la suprématie technologique dans un contexte de tensions commerciales et diplomatiques accrues, Pékin s'est efforcé de remplacer les technologies occidentales par des alternatives nationales.

Alors que ses efforts pour développer ses secteurs des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle ont fait les gros titres, il a également cherché à remplacer le matériel informatique et les logiciels de traitement de texte occidentaux.

Des analystes chinois ont également déclaré que Pékin était de plus en plus préoccupé par le fait que les équipements occidentaux pouvaient être piratés par des puissances étrangères.