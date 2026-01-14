Pékin demande aux entreprises chinoises de cesser d'utiliser les logiciels de cybersécurité américains et israéliens, selon certaines sources

La Chine interdit l'utilisation de logiciels de VMWare et Palo Alto, selon certaines sources

Les autorités invoquent des raisons de sécurité nationale

Pékin souhaite remplacer les technologies occidentales

Les autorités chinoises ont demandé aux entreprises nationales de cesser d'utiliser les logiciels de cybersécurité fabriqués par une douzaine d'entreprises américaines et israéliennes pour des raisons de sécurité nationale, ont déclaré deux personnes au fait de la question.

Alors que les tensions commerciales et diplomatiques s'exacerbent entre la Chine et les États-Unis et que les deux parties se disputent la suprématie technologique, Pékin a tenu à remplacer les technologies occidentales par des solutions nationales.

Les entreprises américaines dont les logiciels de cybersécurité ont été interdits comprennent VMware, propriété de Broadcom, Palo Alto Networks PANW.O et Fortinet FTNT.O , tandis que les entreprises israéliennes comprennent Check Point Software Technologies CHKP.O , ont déclaré les sources.

Reuters n'a pas été en mesure d'établir combien d'entreprises chinoises ont reçu l'avis qui, selon les sources, a été émis ces derniers jours.

Les autorités chinoises craignent que le logiciel puisse collecter et transmettre des informations confidentielles à l'étranger, ont déclaré les sources. Elles ont refusé d'être nommées en raison du caractère sensible de la situation.

L'autorité chinoise de régulation de l'internet, la Cyberspace Administration of China, et le ministère de l'industrie et des technologies de l'information n'avaient pas répondu aux demandes de commentaires au moment de la publication. Les quatre entreprises n'ont pas non plus répondu aux questions de Reuters.

PRÉPARATIFS EN COURS POUR LA VISITE DE TRUMP

Les États-Unis et la Chine, qui se sont enfermés dans une trêve commerciale malaisée, se préparent à une visite du président américain Donald Trump à Pékin en avril.

Même avant le retour au pouvoir de M. Trump au début de l'année dernière, la politique relative aux fournisseurs étrangers de cybersécurité a longtemps été tendue.

Alors que l'Occident et la Chine se sont opposés sur les efforts de la Chine pour développer ses secteurs des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle, des analystes chinois ont déclaré que Pékin était de plus en plus préoccupé par le fait que tout équipement occidental pouvait être piraté par des puissances étrangères.

Elle a donc cherché à remplacer le matériel informatique et les logiciels de traitement de texte occidentaux.

Les plus grands fournisseurs de cybersécurité du pays comprennent 360 Security Technology 601360.SS et Neusoft

600718.SS .

Certaines des entreprises américaines et israéliennes menacées d'interdiction pour leur part ont allégué à plusieurs reprises des opérations de piratage chinoises, ce que la Chine a démenti.

Le mois dernier, Check Point a publié un rapport sur une opération de piratage prétendument liée à la Chine contre un "bureau gouvernemental européen" non identifié. En septembre, Palo Alto a publié un rapport alléguant qu'une opération de piratage chinoise visait des diplomates du monde entier.

UNE EMPREINTE CHINOISE IMPORTANTE

Au fil des ans, les entreprises ont développé une présence importante en Chine.

Fortinet possède trois bureaux en Chine continentale et un à Hong Kong, selon son site web. Le site web de Check Point indique des adresses d'assistance à Shanghai et à Hong Kong. Broadcom compte six sites en Chine, et Palo Alto cinq bureaux locaux en Chine, dont un à Macao.

Les entreprises de cybersécurité comptent souvent parmi leur personnel des vétérans du renseignement, elles travaillent généralement en étroite collaboration avec leurs établissements de défense nationale respectifs, et leurs logiciels ont un accès étendu aux réseaux d'entreprise et aux appareils individuels - autant d'éléments qui, du moins en théorie, constituent un tremplin pour l'espionnage ou le sabotage, selon les analystes.