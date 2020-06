Pékin confine partiellement l'embellie des marchés

(AOF) - Les marchés actions européens ont nettement rebondi même si la tendance a été ralentie en fin de journée alors que Pékin a relevé son niveau d'alerte face au Covid-19, ravivant les craintes d'une deuxième vague épidémique. Après une semaine dernière rouge vive et un lundi médiocre, le CAC 40 a toutefois gagné 2,84% à 4 952,46 points. L'Euro Stoxx 50 a grimpé de 3,34% à 3 241,04 points. A Wall Street, le Dow Jones s'adjuge 1,89%.

Les investisseurs ont salué la politique de la Fed, qui a annoncé qu'elle reprenait son programme de rachats de dette corporate pour soutenir la reprise de l'économie américaine.

Les Bourses ont également bien accueilli les rumeurs évoquant le lancement d'un vaste plan d'investissement de la Maison Blanche dans les infrastructures.

En parallèle, les ventes au détail de mai aux Etats-Unis ont progressé bien plus que prévu. Grâce à la levée progressive des mesures de confinement, les ventes ont bondi de 17,7% alors que le consensus Reuters tablait sur une hausse de 8% seulement.

L'enjeu est d'importance, la consommation étant le principal moteur de la croissance américaine. Et, cet après-midi, le président de la Fed a rassuré en déclarant devant le Congrès, une nouvelle fois, que l'institution ferait tout ce qui est en son pouvoir pour rétablir la prospérité du pays.

Jerome Powell a cependant prévenu que la reprise économique aux Etats-Unis ne sera complète que lorsque les Américains seront convaincus que le nouveau coronavirus est sous contrôle.

A la Bourse de Paris. Les valeurs financières et les plus exposées à la récession mondiale, pénalisées au cours des dernières séances par le retour de l'aversion pour le risque, ont été plébiscitées. Thales a bondi de 5,85% et BNP Parbas de 5%.

Wordline (-0,09%) a accusé l'unique baisse du CAC 40.