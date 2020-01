Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pékin autorise les Chinois ayant des liens familiaux avec des étrangers à quitter Wuhan Reuters • 30/01/2020 à 16:25









PEKIN, 30 janvier (Reuters) - Les ressortissants chinois ayant des liens familiaux avec des étrangers qui souhaitent quitter Wuhan, foyer de l'épidémie de Coronavirus, peuvent embarquer s'ils le souhaitent à bord des avions affrétés pour leur évacuation, a fait savoir jeudi le ministère des Affaires étrangères. "Les membres chinois de famille de ressortissants étrangers à Wuhan, compte tenu des facteurs familiaux, peuvent, s'ils le souhaitent, partir avec leurs familles", dit-il dans un communiqué transmis à Reuters. Un premier avion français a décollé jeudi vers 05h00 (04h00 GMT) de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à destination de Wuhan. Selon la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, il doit ramener 200 personnes ne présentant aucun symptôme. Le Japon, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont également commencé à rapatrier leurs ressortissants qui souhaitent quitter Wuhan. (Tony Munroe et Muyu Xu, version française Jean-Philippe Lefief)

