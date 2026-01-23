 Aller au contenu principal
Pegatron, fournisseur d'Apple et de Dell, prévoit d'achever son usine américaine d'ici à la fin du mois de mars
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de citations)

La première usine américaine du fabricant taïwanais d'électronique à façon Pegatron

4938.TW , située au Texas, devrait être achevée d'ici la fin du mois de mars, et la production d'essai devrait débuter vers cette date ou en avril, a déclaré vendredi le président-directeur général Kuang-Chih Cheng.

La société, fournisseur d'Apple AAPL.O et de Dell

DELL.N , a déclaré en octobre qu'elle avait acquis un bâtiment industriel et un terrain au Texas, rejoignant ainsi d'autres fabricants taïwanais de produits technologiques qui investissent dans cet État, notamment Foxconn 2317.TW , Inventec 2356.TW et Wistron 3231.TW .

"L'usine américaine est notre première usine établie et exploitée aux États-Unis", a déclaré M. Cheng à la presse à Taipei.

"Il est actuellement prévu qu'elle soit achevée d'ici la fin du mois de mars, et nous devrions être en mesure de commencer la production d'essai à la fin du mois de mars ou en avril."

L'administration Trump a incité la puissance technologique taïwanaise, qui affiche un important excédent commercial avec les États-Unis, à investir davantage dans le pays.

Les États-Unis et Taïwan ont conclu un accord commercial la semaine dernière, en vertu duquel les entreprises taïwanaises investiront 250 milliards de dollars pour stimuler la production de semi-conducteurs, d'énergie et d'intelligence artificielle aux États-Unis, et les droits de douane sur les importations américaines en provenance de Taïwan seront ramenés de 20 % à 15 %.

Pegatron a diversifié ses sites de production en dehors de la Chine depuis le premier mandat du président américain Donald Trump, en se développant en Asie du Sud-Est et au Mexique. Il dispose déjà d'une base de maintenance dans l'Indiana et d'un bureau en Californie.

