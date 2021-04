Pegasus : le SPAC de Tikehau, Bernard Arnault et Jean-Pierre Mustier veut lever 500 millions

(AOF) - Le SPAC Pegasus, associant l'ancien patron d'Unicredit, Jean-Pierre Mustier, le banquier Diego De Giorgi, Tikehau Capital et Financière Agache (holding de Bernard Arnault), prévoit de lever jusqu'à 500 millions d'euros lors de son introduction à la Bourse d'Amsterdam aux environs du 29 avril. Les capitaux ainsi obtenus seront utilisés pour réaliser des investissements dans le secteur européen des services financiers.

Si les sponsors stratégiques et financiers, Financière Agache et Tikehau Capital participeront à hauteur de 55 millions d'euros à l'opération, ils apporteront également jusqu'à 100 millions d'euros supplémentaires, sans condition.

Ce véhicule d'investissement recherchera des opportunités en priorité dans 4 domaines de l'industrie financière qui sont en pleine transformation: les plateformes de gestion d'actifs traditionnelles et alternatives, les fintechs innovantes, les acteurs du marché de l'assurance et des services liés à l'assurance, et les entreprises de services financiers diversifiés ayant des propositions commerciales fortes sur des segments d'activité attractifs.