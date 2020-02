Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pêche-La France évoque une solution imminente concernant Guernesey Reuters • 04/02/2020 à 15:37









PARIS, 4 février (Reuters) - Une solution concernant l'accès aux zones de pêche autour de l'île anglo-normande de Guernesey, suspendu en raison du Brexit, devrait être trouvée dans les heures qui viennent, a annoncé mardi le ministre français de l'Agriculture, Didier Guillaume. "Sur le cas de Guernesey nous y avons travaillé tout le week-end et encore ce matin", a-t-il dit lors des questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale. "Je peux vous dire qu'aujourd'hui la solution elle est trouvée et dans les heures qui viennent les pêcheurs français pourront continuer à aller pêcher au large de Guernesey", a-t-il ajouté. Le gouvernement français avait annoncé samedi la suspension temporaire de l'accès des navires de pêche français aux eaux de l'île de Guernesey après le Brexit, acté dans la nuit de vendredi à samedi, qui s'est notamment traduit par l'expiration de la Convention de Londres sur la pêche, qui régit depuis 1964 les droits de pêche dans les eaux côtières (6 à 12 milles nautiques) des Etats membres de l'UE signataires. Selon le ministère de l'Agriculture, quelque 140 bateaux français ont pêché dans les eaux de Guernesey en 2018, avec un pic pendant l'été et seulement une trentaine de navires concernés pendant la période fin janvier-début février. (Marine Pennetier et Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

