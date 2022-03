Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pearson: rejette l'approche d'Apollo, s'envole en Bourse information fournie par Cercle Finance • 11/03/2022 à 16:41









(CercleFinance.com) - L'action Pearson grimpe ce vendredi à la Bourse de Londres après avoir annoncé avoir rejeté deux propositions de rachat de la part du fonds d'investissement américain Apollo.



A 15h00 (heure locale), l'action de l'éditeur britannique spécialisé dans le domaine de l'éducation gagne 18,8% dans un marché boursier britannique en hausse de seulement 0,8%.



Dans un communiqué publié à l'heure du déjeuner, le groupe indique avoir reçu en début de semaine une offre de 854,2 pence par action, qu'il a rejetée au motif que cette proposition sous-évaluait 'significativement' son activité et ses perspectives.



Dans le document, Pearson précise qu'il avait déjà reçu, en novembre dernier, une offre de rachat d'Apollo, cette fois formulée à un prix de 800 pence par titre.



Afin de justifier son refus, le spécialiste des contenus éducatifs souligne que son conseil d'administration affiche tout sa confiance dans la stratégie mise en place l'an dernier, estimant qu'elle devrait créer de la valeur pour les actionnaires.





Valeurs associées PEARSON LSE +19.64%