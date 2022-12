Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pearson: rachat de l'américain PDRI information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 14:28









(CercleFinance.com) - Le groupe d'édition britannique Pearson a annoncé lundi le rachat de Personnel Decisions Research Institutes (PDRI), un fournisseur américain de services d'évaluation destinés au recrutement pour un montant de 190 millions de dollars.



Dans un communiqué, Pearson explique que l'acquisition va lui permettre de renforcer son positionnement auprès des grands employeurs, PDRI comptant notamment parmi ses principaux clients le gouvernement fédéral américain, qui emploie plus de quatre millions de personnes.



Créé en 1975, PDRI s'est taillé une solide réputation dans l'évaluation des qualifications des candidats à la fonction publique américaine, explique le groupe de services professionnels.



PDRI collabore, entre autres, avec le Bureau américain de la gestion du personnel, avec lequel il exploite la plateforme 'USA Hire' qui reçoit plus de 500.000 candidatures par an.



Pearson rappelle qu'il travaillait déjà avec PDRI dans le cadre de son examen Pearson VUE.





