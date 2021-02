Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pearson : plombé par une dégradation de broker Cercle Finance • 01/02/2021 à 15:05









(CercleFinance.com) - Pearson recule de 3% à Londres, plombé par UBS qui dégrade sa recommandation directement de 'achat' à 'vente', avec un objectif de cours ajusté de 741 à 730 pence, sur l'action du groupe d'édition britannique spécialisé dans l'éducation. 'Nous croyons encore que Pearson peut croître à moyen terme, mais à 23 fois le BPA attendu pour 2021, nous percevons encore des catalyseurs négatifs cette année', affirme le broker, qui pointe aussi la forte performance récente du cours de Bourse.

Valeurs associées PEARSON LSE -4.73%