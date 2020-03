Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pearson : met en pause son programme de rachat d'actions Cercle Finance • 23/03/2020 à 12:30









(CercleFinance.com) - L'éditeur britannique Pearson indique avoir décidé de 'suspendre' son programme de rachat d'actions, afin de gérer l'impact de la pandémie de COVID-19 sur son entreprise, évoquant la probabilité d'une incertitude 'prolongée'. La société a également noté que la crise incite de nombreuses personnes à s'intéresser à l'apprentissage numérique, suscitant un 'intérêt croissant' pour ses activités. Pearson a précisé, par ailleurs, disposer d'une 'marge de manoeuvre financière importante', avec environ 1 milliard de livres de liquidités totales immédiatement disponibles.

Valeurs associées PEARSON LSE -7.84%