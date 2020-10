Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pearson : les ventes reculent, le numérique résiste Cercle Finance • 14/10/2020 à 12:55









(CercleFinance.com) - L'éditeur britannique Pearson a annoncé mercredi une baisse de 10% de ses ventes au troisième trimestre, soit un meilleur résultat qu'au 2e trimestre, lorsque les ventes avaient reculé de 28%. Pearson indique avoir profité d'un mouvement de reprise au dernier trimestre avec notamment les ' solides performances ' des leçons en ligne. Après neuf mois, Pearson estime être en bonne voie pour livrer un résultat globalement conforme aux attentes du marché. Le consensus cible d'ailleurs un résultat opérationnel ajusté (hors Penguin House) d'environ 331 millions de livres cette année.

