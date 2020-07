Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pearson : les actions chutent après les résultats semestriels Cercle Finance • 24/07/2020 à 11:42









(CercleFinance.com) - Pearson a enregistré une perte d'exploitation semestrielle de 23 millions de livres, l'impact de Covid-19 sur les ventes étant partiellement compensé par des économies de coûts. Suite à cette annonce, les actions cotées à Londres chutent de près de 4% dans les premiers échanges. La société britannique a déclaré que son bénéfice d'exploitation ajusté avait diminué de 167 millions de livres par rapport aux 144 millions de livres publiés un an plus tôt, avec une pression sur les bénéfices d'environ 140 millions de livres en raison du Covid. Les ventes ont baissé de 18% à 1,5 milliard de livres sur les titres, notamment en raison de la cession de l'éditeur Penguin Random House. Mais Pearson s'est dit 'encouragé' par l'amélioration des tendances et la récente reprise des ventes. 'Après une détérioration de mars à mai, nous avons constaté une amélioration des tendances des ventes en juin', a noté la société, ajoutant qu'elle était en bonne voie pour dégager un bénéfice d'exploitation en année pleine 'globalement conforme' aux attentes du marché.

Valeurs associées PEARSON LSE -2.60%