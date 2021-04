Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pearson : le titre progresse après un bon début d'année Cercle Finance • 26/04/2021 à 11:20









(CercleFinance.com) - L'éditeur britannique Pearson signe lundi l'une des plus fortes hausses de l'indice FTSE 100 à la Bourse de Londres après avoir fait état d'une performance trimestrielle jugée solide. Pearson a annoncé ce matin avoir enregistré un 'bon début d'année', marqué par une croissance sous-jacente de ses ventes de 5% sur le premier trimestre, là où le consensus visait une progression de l'ordre de 4%. L'éditeur éducatif et professionnel a par ailleurs confirmé viser une croissance de son chiffre d'affaires et de ses profits en 2021, avec l'allègement prévu des mesures de restriction à la circulation dues au Covid. 'Nous bénéficions d'un élan et d'une dynamique favorables', a estimé son directeur général Andy Bird. 'Nous réalisons de bons progrès stratégiques dans notre transition vers le numérique, nous avons atteint un stade avancé dans la préparation du lancement de notre nouvelle application dédiée à l'enseignement universitaire et notre refonte organisationnelle est sur la bonne voie', a-t-il ajouté. Vers 10h15 (heure de Londres), l'action progressait de plus de 2% dans un indice FTSE 100 globalement stable.

