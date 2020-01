Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pearson : le titre perd 10%, avertissement sur résultats Cercle Finance • 16/01/2020 à 10:43









(CercleFinance.com) - Les actions sont en chute de plus de 10% ce matin à la Bourse de Londres après l'annonce d'un avertissement sur résultat. Le groupe britannique Pearson a déclaré s'attendre à un repli du bénéfice d'exploitation cette année en raison de 'fortes baisses' de son activité pour l'enseignement supérieur aux États-Unis. Pearson a déclaré avoir respecté ses objectifs en 2019, avec un chiffre d'affaires stable et un bénéfice d'exploitation ajusté d'environ 590 millions de livres. Son activité pour l'enseignement supérieur américain - qui représente 24% du chiffre d'affaires - a notamment baissé de 12%, les étudiants s'appuyant de plus en plus sur les ebooks. Pearson - qui s'attend à ce que ces tendances se poursuivent - prévoit un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 500 millions et 580 millions de livres en 2020. Pearson a également annoncé que Coram Williams, son directeur financier quittera l'entreprise, remplacé par Sally Johnson, son actuelle directrice financière adjointe.

