Pearson : l'action en net repli, UBS n'est plus à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre Pearson évoluait en net repli mardi en milieu de matinée à la Bourse de Londres, victime d'une dégradation de recommandation d'UBS. A 10h30 (heure locale), l'action du groupe d'édition britannique spécialisé dans les manuels scolaires et les contenus destinés aux professionnels reculait de plus de 2% à 576,6 pence, soit l'un des plus forts replis de l'indice FTSE 100. UBS a dégradé ce matin son conseil sur la valeur à 'neutre' contre 'acheter' précédemment et ramené son objectif de cours de 820 pence à 600 pence. Dans sa note, le bureau d'études explique avoir abaissé de 20% ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2021 au vu des nouvelles projections affichées par l'éditeur sur son activité d'enseignement supérieur aux Etats-Unis.

Valeurs associées PEARSON LSE -1.99%