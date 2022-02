Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pearson: entouré après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 14:55









(CercleFinance.com) - Pearson s'envole de 12% à Londres, le groupe d'édition ayant fait part, à l'occasion de ses résultats annuels, d'un dividende final en hausse à 14,2 pence par action, ainsi que de son intention de commencer des rachats d'actions pour 350 millions de livres sterling en 2022.



En tenant compte de l'acompte déjà versé, il propose ainsi un dividende total 2021 de 20,5 pence, pour un BPA ajusté de 34,9 pence et un profit opérationnel ajusté en augmentation d'un tiers sur une base sous-jacente, à 385 millions de livres.



Pearson anticipe une croissance annuelle moyenne de ses revenus dans le milieu de la plage à un chiffre de 2022 à 2025, ainsi que des marges relativement stables à court terme, dans un contexte d'investissements pour soutenir sa croissance.





Valeurs associées PEARSON LSE +12.65%