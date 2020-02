Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pearson : en retrait après ses résultats annuels Cercle Finance • 21/02/2020 à 09:45









(CercleFinance.com) - Pearson recule de 1,5% à Londres, après la publication par l'éditeur éducatif britannique d'un BPA ajusté en baisse de 18% à 57,8 pence, malgré un profit opérationnel ajusté en croissance de 6% à 581 millions de livres sterling, au titre de 2019. A 3,87 milliards de livres, le chiffre d'affaires a reculé de 6% en données publiées et de 9% hors effets de changes, mais est resté stable en données sous-jacentes. Il revendique en outre 335 millions de livres d'économies de coûts annualisées à fin 2019. Pearson propose un dividende final en hausse de 4% à 13,5 pence par action, portant le dividende total pour 2019 à 19,5 pence, et déclare tabler pour 2020 sur un profit opérationnel ajusté entre 410 à 490 millions de livres.

Valeurs associées PEARSON LSE -4.69%