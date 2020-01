Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pearson : en chute après plusieurs annonces Cercle Finance • 16/01/2020 à 10:42









(CercleFinance.com) - Pearson plonge de 10,9% à Londres, après l'annonce par le groupe d'édition de revenus opérationnels sous-jacents stables et d'un profit opérationnel ajusté d'environ 590 millions de livres au titre de son exercice 2019, conformément à ses objectifs. A l'occasion de cette publication préliminaire, le Britannique déclare tabler sur un profit opérationnel ajusté compris entre 500 et 580 millions de livres pour 2020, en incluant la participation de 25% dans Penguin Random House. En outre Pearson fait part de la nomination de Sally Johnson comme directrice financière, en remplacement de Coram Williams qui rejoindra un autre groupe en Europe continentale, et du démarrage de son programme de rachats d'actions pour 350 millions de livres.

Valeurs associées PEARSON LSE -8.60%