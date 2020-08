Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pearson : désignation d'un nouveau directeur général Cercle Finance • 24/08/2020 à 09:28









(CercleFinance.com) - Pearson a annoncé lundi l'arrivée prochaine du britannique Andy Bird, l'un des membres de son conseil d'administration depuis le mois de mai, au poste de directeur général. Le groupe britannique spécialisé dans les ouvrages pédagogiques et éducatifs a précisé que le cadre dirigeant remplacerait John Fallon, son actuel directeur général depuis 2013, à compter d'octobre. Bird, qui travaille dans le secteur des médias depuis 35 ans, a notamment été président de Walt Disney International, la branche du géant du divertissement en dehors des Etats-Unis, où il a notamment impulsé la transformation numérique de l'activité. Avant son passage chez Disney, Andy Bird avait occupé des postes à responsabilités chez l'américain AOL Time Warner ainsi que chez Virgin Broadcasting Company, la division média du groupe de Richard Branson. Sa nomination était accueillie sans grand entrain lundi matin à la Bourse de Londres, où l'action Pearson ne progressait que de 0,1%.

Valeurs associées PEARSON LSE +0.22%