Pearson : départ du CEO et sortie de Penguin Random House

(CercleFinance.com) - Pearson grimpe de 3,2% à Londres après l'annonce, par le groupe d'édition et de médias, du prochain départ de son directeur général (CEO) et de la cession de la participation restante de 25% dans sa filiale Penguin Random House à l'allemand Bertelsmann. John Fallon a fait part de sa volonté de quitter son poste de directeur général, démission qui aura lieu en 2020, une fois qu'un successeur aura été désigné. Un processus de sélection étudiera à la fois des candidatures internes et externes. Pearson précise que sa sortie de Penguin génèrera des recettes nettes de l'ordre de 675 millions de dollars (530 millions de livres sterling) et permettra de redistribuer 350 millions de livres à ses actionnaires à travers des rachats d'actions.

Valeurs associées PEARSON LSE +2.64%