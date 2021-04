Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pearson : dans le vert, un analyste en soutien Cercle Finance • 29/04/2021 à 17:20









(CercleFinance.com) - Pearson gagne plus de 1% à Londres, alors qu'UBS a annoncé aujourd'hui relever sa recommandation sur l'éditeur britannique passant de 'vendre' à 'neutre' avec un objectif de cours rehaussé de 760 à 835 pence. Dans sa note de recherche, le broker justifie son relèvement par une 'plus grande prévisibilité' au niveau des résultats. 'Après les comptes de premiers trimestre dévoilés cette semaine, nous pensons qu'il existe un risque limité de mauvaises surprises sur les résultats à court terme et nous attendons à ce que Pearson affiche des performances en amélioration au cours des trois ans à venir', explique UBS. Avec un PER de 20x à horizon 2022, le courtier juge toutefois que le potentiel d'amélioration de l'action demeure réduit aux niveaux actuels.

Valeurs associées PEARSON LSE +0.82%