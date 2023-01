Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pearson: dans le vert après le CA annuel information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 10:40









(CercleFinance.com) - Pearson gagne près de 1% à Londres après l'annonce d'un chiffre d'affaires sous-jacent en croissance de 5% et d'un profit opérationnel ajusté d'environ 455 millions de livres sterling (en croissance sous-jacente de 11%), dépassant ainsi ses attentes.



'De bons résultats en apprentissage de l'anglais, apprentissage virtuel, compétences de main d'oeuvre, évaluation et qualification, ont été contrebalancés par un déclin attendu, mais réduit, en enseignement supérieur', précise le groupe britannique d'édition éducative.



Après une 'année de progrès stratégiques et opérationnels', il se dit 'en voie de réaliser environ 120 millions de livres d'efficiences de coûts en 2023, avant tout en enseignement supérieur, dont 20 millions serviront à compenser les pressions inflationnistes'.





Valeurs associées PEARSON LSE +1.31%