PCAS : réduction des pertes au 1er semestre

(CercleFinance.com) - PCAS publie un résultat net de -5,2 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, contre -5,8 millions au 30 juin 2020, et un résultat opérationnel courant de -2,6 millions (-0,7 million à taux de change constant), contre -3 millions. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe de chimie s'établit à 106,3 millions d'euros au 30 juin 2021, en augmentation de 1,1% (+3,1% à taux de change constant), tandis que sa marge d'EBITDA s'améliore de 0,6 point à 7,5%. Estimant toujours que les impacts potentiels à moyen terme de la crise sanitaire mondiale 'restent difficiles à anticiper', PCAS confirme la suspension de ses objectifs ainsi que ceux de ses activités 'jusqu'à ce que la situation se clarifie'.

Valeurs associées PCAS Euronext Paris 0.00%