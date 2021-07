PCAS : légère progression des revenus semestriels

(AOF) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PCAS s'établit à 106,3 millions d'euros au 30 juin 2021, en augmentation de 1,1%. Les revenus du groupe chimique ont progressé 3,1% à taux de change constant. S'agissant de ses perspectives, PCAS souligne que " la crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus évolue chaque jour avec une incertitude sur sa durée, son ampleur et ses effets sur les chaines de production des entreprises et plus généralement la consommation ".

Cette situation de crise incite toujours à la prudence, et dans ce contexte très particulier, le groupe a suspendu ses objectifs ainsi que ceux de ses activités jusqu'à ce que la situation se clarifie.

