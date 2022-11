Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PCAS: le directeur général démissionne information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 12:32









(CercleFinance.com) - PCAS a annoncé mardi la démission de Philippe Clavel, son directeur général, et son remplacement à titre temporaire par Jean-Louis Martin, l'actuel vice-président en charge des ressources humaines et des activités industrielles au sein du groupe de chimie Seqens.



Dans un communiqué, le spécialiste de la production de molécules complexes pour les sciences de la vie et les technologies indique que ce dernier prendra ses nouvelles fonctions à compter de ce jour, dans l'attente de l'arrivée d'un nouveau DG.



Le conseil d'administration a également décidé de coopter Jean-Louis Martin en tant qu'administrateur de PCAS en remplacement de Vanessa Michoud, démissionnaire en juillet dernier, pour la durée de son mandat restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale prévue en 2024.



L'action PCAS s'inscrivait en hausse de 4,4% mardi à la Bourse de Paris dans le sillage de ces annonces.





