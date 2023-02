Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PCAS: hausse de 21% du CA en 2022 information fournie par Cercle Finance • 07/02/2023 à 13:08









(CercleFinance.com) - Le groupe de chimie PCAS affiche un chiffre d'affaires de 226,4 millions d'euros au 31 décembre 2022, en hausse de 21,1% par rapport à l'exercice précédent (+17,9% à taux de change constant).



L'activité de synthèse pharmaceutique s'établit à 143,7 millions d'euros, en progression de 20,1% (+17,6% à taux de change constant), tandis que celle de chimie fine de spécialités ressort à 82,7 millions, en augmentation de 22,7% (+18,6% à taux de change constant).



'Bien qu'il ne soit pas possible à ce stade d'évaluer plus précisément les conséquences sur les prévisions futures d'activité et de résultats du fait des voies juridiques en cours', le retour à des résultats positifs, annoncé pour 2023, se trouve différé.





