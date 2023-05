Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PCAS: entouré après une offre pour la filiale canadienne information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 15:30









(CercleFinance.com) - PCAS bondit de 11% après l'annonce d'une offre ferme de la part du groupe chimique japonais DIC Corporation pour l'acquisition de PCAS Canada. Dans ce contexte, PCAS et l'acquéreur potentiel ont convenu de poursuivre des négociations exclusives.



L'offre évalue PCAS Canada à une valeur d'entreprise de 88,2 millions d'euros. PCAS fera connaître, le moment venu, les suites données à cette offre d'achat, conformément aux règlementations applicables.



PCAS Canada fabrique sur mesure des matériaux de haute qualité, utilisés dans la formulation de résines photosensibles, de produits anti-réfléchissants pour la microélectronique ou en tant que semi-conducteurs pour l'électronique imprimée.





Valeurs associées PCAS Euronext Paris +10.77%