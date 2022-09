PCAS : des résultats déficitaires au premier semestre 2022

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Ces résultats restent très déficitaires au premier semestre 2022, affectés par un niveau d'activité toujours insuffisant pour couvrir les coûts fixes sur plusieurs sites en Synthèse Pharmaceutique, ainsi que par des dépréciations de stocks relatives à des produits non conformes", fait savoir un communiqué du groupe.

(AOF) - PCAS, spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les sciences de la vie et les technologies innovantes, a annoncé ses résultats au titre du premier semestre 2022. Son chiffre d’affaires consolidé s’établit à 109,8 millions d'euros au 30 juin 2022, en augmentation de 3,3% par rapport à la même période de l’exercice précédent.Le résultat opérationnel courant s’élève à - 15,3 millions d’euros contre - 2,6 millions d’euros. Le résultat net ressort à - 32,2 millions d'euros contre - 5,2 millions d'euros.

