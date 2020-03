Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PCAS : démission du Directeur Général Cercle Finance • 23/03/2020 à 18:36









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de PCAS, réuni le 23 mars 2020, a pris acte de la démission de Monsieur Frédéric Desdouits en sa qualité de Directeur Général de PCAS. Afin de faire face aux enjeux actuels du groupe PCAS, le conseil d'administration a décidé de nommer Monsieur Pierre Luzeau, actuel Président du conseil d'administration, en qualité de Directeur Général. ' Le conseil d'administration a également fait un point sur l'évolution des activités du Groupe. En 2020, le chiffre d'affaires et les résultats du Groupe sont toujours attendus en croissance par rapport à 2019, sous réserve bien entendu des conséquences du Coronavirus si la crise actuelle devait perdurer ' indique le groupe.

Valeurs associées PCAS Euronext Paris +4.59%