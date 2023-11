Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PCAS: démarrage de l'OPAS ce vendredi information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 16:02









(CercleFinance.com) - L'AMF a fait connaître que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions PCAS, déposée par Portzamparc (groupe BNP Paribas) pour le compte de la SAS Seqens, sera ouverte de ce 3 au 20 novembre 2023 inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de huit euros, la totalité des 2.473.852 actions PCAS qu'il ne détient pas représentant 16,34% du capital du groupe de chimie de spécialité.



Il a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont réunies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions PCAS non présentées à l'offre, au prix de huit euros par action.





