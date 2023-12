Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client PCAS: augmentation de capital de 200 ME information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 18:16









(CercleFinance.com) - PCAS a décidé, comme annoncé dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Seqens, une augmentation de capital de PCAS d'un montant total de 200 millions d'euros (prime d'émission comprise) au prix de l'offre publique d'achat simplifiée (soit 8 euros par action).



Cette augmentation de capital fait suite du retrait obligatoire visant les titres de PCAS intervenu le 8 décembre 2023.



La réalisation de cette augmentation de capital, intégralement souscrite par Seqens, son actionnaire unique, a été constatée par le conseil d'administration réuni ce jour.



Cette augmentation de capital permet de renforcer significativement les capitaux propres de PCAS et de réduire dans les mêmes proportions son endettement.



L'actionnaire unique de PCAS a également décidé, ce jour, de transformer PCAS en société par actions simplifiée.





Valeurs associées PCAS Euronext Paris 0.00%