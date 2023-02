PCAS annonce un chiffre d'affaires 2022 en forte hausse mais prévoit des résultats très déficitaires

(AOF) - PCAS spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les sciences de la vie, annonce que son chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2022 s’établit à 226,4 millions d’euros, en hausse de 21,1% par rapport à la même période de l’exercice précédent (+17,9% à taux de change constant). PCAS avertit cependant que « le retour à des résultats positifs, annoncé pour 2023, se trouve différé » et que les résultats 2022 « resteront très déficitaires ».

Les résultats 2022 seront affectés par " un niveau d'activité toujours insuffisant pour couvrir les coûts fixes sur plusieurs sites en Synthèse Pharmaceutique ", ainsi que par " des dépréciations de stocks relatives à des produits non conformes ".

En outre, ces résultats pourraient être révisés en fonction de l'évolution des voies juridiques en cours relatives à des ventes d'Estetrol. Un suivi sera effectué lors de la communication des résultats 2022, le 30 mars 2023.

L'activité de synthèse pharmaceutique s'établit à 143,7 millions d'euros, en progression de 20,1% par rapport à 2021 (en augmentation de 17,6% à taux de change constant). S'il précise que la hausse du chiffre d'affaires est portée principalement par les ventes de la molécule Estetrol pour le laboratoire pharmaceutique Mithra, le groupe indique que c'est " à mettre toutefois en regard avec les difficultés rencontrées pour le recouvrement de certaines créances auprès de cette société ".µ

PCAS invoque également une forte demande sur les produits du site de Turku, un taux de change euro-dollar favorable, et l'impact des initiatives de hausses de prix mises en œuvre ces derniers mois pour faire face à la hausse très importante du coût des matières premières et de l'énergie.

Le chiffre d'affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort pour sa part à 82,7 millions d'euros, en augmentation de 22,7% par rapport à 2021 (+18,6% à taux de change constant). L'activité a été très soutenue tout au long de l'année avec une demande très forte sur l'électronique et la cosmétique, ainsi qu'une bonne tendance sur les lubrifiants et la chimie Fine. L'augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie a pu être répercutée en aval et a ainsi contribué à la croissance du chiffre d'affaires.

