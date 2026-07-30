PBF Energy en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action du raffineur américain PBF Energy

PBF.N a progressé de 3,1% à 65,37 dollars avant l'ouverture du marché

** La société affiche un bénéfice ajusté de 6,22 dollars par action pour le deuxième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,17 dollars – données LSEG

** Le débit de pétrole brut et de matières premières a augmenté pour atteindre 887.300 barils par jour (bpd), contre 839.100 bpd un an plus tôt

** La société prévoit un débit compris entre 900.000 et 960.000 bpd pour le troisième trimestre

** La production de diesel renouvelable au troisième trimestre devrait s’établir en moyenne entre environ 18.000 et 20.000 barils par jour

** PBF a également bénéficié de la remise en service de sa raffinerie de Martinez, en Californie

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 133,59% depuis le début de l'année