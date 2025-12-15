 Aller au contenu principal
PBF a éteint dimanche l'incendie d'une unité de cokéfaction à la raffinerie de Torrance, en Californie
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 21:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PBF Energy PBF.N a éteint dimanche matin un incendie dans une unité de cokéfaction de sa raffinerie de 160 000 barils par jour (bpj) située dans la région de Los Angeles à Torrance, en Californie, selon un avis déposé auprès de l'Office californien des services d'urgence.

L'avis ne précise pas sur laquelle des deux unités de cokéfaction l'incendie s'est déclaré à la raffinerie. L'unité de cokéfaction sud a une capacité de 25 000 bpj et l'unité de cokéfaction nord a une capacité de 27 000 bpj.

