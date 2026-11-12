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Paysafe s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et d'Ebitda ajusté pour 2026
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 18:18

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** L'action de la plateforme de paiement Paysafe PSFE.N s'effondre de 35 % à 4,4 dollars en début d'après-midi

** La société revoit à la baisse ses prévisions d'Ebitda ajusté pour l'exercice 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 415 et 422 millions de dollars, contre une fourchette initiale de 449 à 464 millions de dollars

** Elle abaisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à une fourchette comprise entre 1,76 milliard et 1,77 milliard de dollars, contre une fourchette initiale de 1,79 milliard à 1,83 milliard de dollars

** Le résultat net ajusté du troisième trimestre recule à 23,8 millions de dollars, soit 44 cents par action, contre 40,3 millions de dollars, soit 70 cents par action, en glissement annuel

** PSFE indique que ces perspectives revues à la baisse reflètent les nouvelles prévisions de chiffre d’affaires, la composition de l’activité et la marge brute qui en résulte. La société souligne également des pressions du marché et réglementaires plus fortes que prévu, ainsi que des effets de change défavorables

** Parmi les quatre analystes, un recommande « d’acheter fortement » le titre, deux « de conserver » et un « de vendre »; leur objectif de cours médian est de 8,6 dollars, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse d'environ 45 % depuis le début de l'année

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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