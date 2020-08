Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pays-Bas-Schiphol (aéroports) va supprimer plusieurs centaines d'emplois Reuters • 28/08/2020 à 09:21









AMSTERDAM, 28 août (Reuters) - Royal Schiphol Group, l'opérateur des aéroports aux Pays-Bas, a annoncé vendredi la suppression de plusieurs centaines d'emplois sur un effectif de 3.000 personnes en raison d'une baisse de trafic provoquée par la pandémie de coronavirus. Au cours du premier semestre, la société a fait état d'une baisse de 62% du trafic de passagers par rapport à la même période il y a un an, ce qui a entraîné une perte de 246 millions d'euros. Le groupe compte réduire de 25% les coûts, en passant notamment par les suppressions d'emplois, d'ici à 2022. (Toby Sterling, version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

