PayPay, filiale de Softbank, acquiert une participation de 40 % dans Binance Japan afin de renforcer sa présence dans le secteur des paiements numériques
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 09:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

L'opérateur d'applications de paiement PayPay Corp de SoftBank 9984.T a acquis une participation de 40% dans Binance Japan, a déclaré jeudi la filiale japonaise de Binance, sans divulguer les détails de la transaction.

L'accord permettrait aux deux entreprises de travailler ensemble sur la technologie entourant les paiements sans numéraire et les actifs numériques. Les utilisateurs de Binance Japan pourront effectuer des achats et des retraits de crypto-monnaies en utilisant PayPay Money.

"En combinant la grande échelle d'utilisateurs de PayPay avec la technologie innovante de Binance, nous serons en mesure de rendre Web3 plus accessible aux personnes à travers le pays et de fournir des services d'actifs numériques sécurisés et transparents", a déclaré Takeshi Chino, directeur général de Binance Japan.

PayPay a joué un rôle en encourageant les consommateurs japonais à abandonner leur préférence de longue date pour l'argent liquide en offrant des rabais sur les paiements effectués par l'intermédiaire de son application mobile.

La propriété de PayPay est partagée entre un certain nombre d'entités de SoftBank: l'opérateur sans fil SoftBank Corp

9434.T , la branche d'investissement Vision Fund, et l'entreprise Internet LY Corp 4689.T , qui est une coentreprise entre SoftBank et Naver Corp 035420.KS .

Binance est entré sur le marché japonais à la fin de 2022, avec l'acquisition du service d'échange de crypto-monnaie Sakura Exchange bitcoin .

SoftBank a déclaré en août que son unité de paiement avait demandé l'inscription d'actions de dépositaire américain aux États-Unis, ajoutant que PayPay continuerait d'opérer en tant que filiale après l'inscription.

En mars, Nikkei a rapporté que le régulateur bancaire japonais envisageait de donner aux crypto-actifs un statut juridique de produits financiers et soumettrait un projet de loi au parlement dès 2026 à cet égard.

