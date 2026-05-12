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PayPal verse 30 millions de dollars pour mettre fin à l'enquête du ministère américain de la Justice concernant son programme d'investissement « DEI »
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 16:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PayPal PYPL.O a accepté de verser 30 millions de dollars pour mettre fin à une enquête américaine concernant un programme d'investissement destiné aux entreprises détenues par des Noirs et des minorités, jugé « illégal » et « discriminatoire », a indiqué mardi le ministère américain de la Justice dans un communiqué.

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