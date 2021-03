Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paypal : vers le paiement en cryptomonnaie aux USA Cercle Finance • 30/03/2021 à 15:29









(CercleFinance.com) - PayPal Holdings annonce aujourd'hui le lancement de 'Checkout with Crypto', une fonctionnalité qui élargit considérablement l'utilité de la crypto-monnaie. Ainsi, les clients PayPal détenant des crypto-monnaies aux États-Unis pourront maintenant choisir la crypto-monnaie dans le cadre d'un paiement réalisé via PayPal. En s'appuyant sur la possibilité d'acheter, de conserver et de vendre des crypto-monnaies avec PayPal, les clients utilisant 'Checkout with Crypto' peuvent effectuer leurs achats en toute sécurité en convertissant leurs crypto-monnaies en monnaie fiduciaire lors du passage en caisse numérique, avec une certitude de change et sans frais de transaction supplémentaires. Le paiement avec Crypto apparaîtra automatiquement dans le portefeuille PayPal lors du paiement pour les clients disposant d'un solde de crypto-monnaie suffisant pour couvrir un achat éligible, détaille Paypal.

Valeurs associées PAYPAL HOLDINGS NASDAQ -0.65%