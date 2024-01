Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client PayPal: série d'innovations pour 'révolutionner le commerce' information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 17:22









(CercleFinance.com) - PayPal présente une série d'innovations visant à 'révolutionner le commerce' grâce à la personnalisation basée sur l'intelligence artificielle (IA), aussi bien à destination des commerçants que des consommateurs.



La firme annonce ainsi le lancement de 'Fastlane by PayPal', présentée comme une expérience de paiement 'considérablement plus rapide et plus intelligente' ou encore la solution 'Smart Receipts', qui donne aux clients des recommandations personnalisées s'appuyant sur l'IA.



Paypal évoque aussi sa plateforme d'offres avancées permettant aux commerçants de proposer 'des offres pertinentes, personnalisées et en temps réel aux consommateurs'.



Par ailleurs, l'application grand public PayPal réinventée offre également aux acheteurs de nouvelles façons d'obtenir des remises en argent et davantage de raisons d'utiliser PayPal.



'PayPal a pour mission de révolutionner le commerce à l'échelle mondiale et nous entamons aujourd'hui le prochain chapitre', assure Alex Chriss, le directeur de PayPal, qui en a profité pour rappeler que sa société gérait chaque année près de 25% des transactions mondiales de commerce électronique.



Alors que le commerce numérique devrait dépasser les 6000 milliards de dollars en 2024, PayPal estime que 'les commerçants ont besoin de nouveaux moyens avancés pour accélérer les processus de paiement des consommateurs, de manière transparente et réduire les pertes de ventes'.







Valeurs associées PAYPAL HOLDINGS NASDAQ +1.70%